Сериал о возвращении Марка Маркеса в MotoGP после травмы и 4 операций выйдет на Amazon в феврале 2023 года
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес анонсировал документальный сериал от Amazon о себе.
Сериал Marc Márquez: All In выйдет в феврале 2023 года. Он расскажет о трудном возвращении пилота «Хонды» к гонкам.
Маркес сломал плечо в первой гонке сезона-2020. Из-за четырех операций Марк пропустил все оставшиеся этапы года, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Несмотря на испытания, испанец выиграл три гонки в прошлом году и занял седьмое место в чемпионате.
Раздвоение зрения – итог падения мегачемпиона MotoGP. Что случилось? Почему он страдает 11 лет и думал о конце карьеры?
MotoGP. Все составы и переходы перед сезоном-2023: 8 гонщиков дебютировали в новых командах на тестах в Валенсии
Комментарии