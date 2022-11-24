Сериал о возвращении Марка Маркеса в MotoGP после травмы и 4 операций выйдет на Amazon в феврале 2023 года

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес анонсировал документальный сериал от Amazon о себе.

Сериал Marc Márquez: All In выйдет в феврале 2023 года. Он расскажет о трудном возвращении пилота к гонкам.

Маркес сломал плечо в первой гонке сезона-2020. Из-за четырех операций Марк пропустил все оставшиеся этапы года, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Несмотря на испытания, испанец выиграл три гонки в прошлом году и занял седьмое место в чемпионате.

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