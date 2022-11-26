Маттиа Бинотто: «Объявить Феттелю о разрыве с «Феррари» – самая трудная задача в моей карьере, возможно. Но сложности делают тебя сильнее»

Руководитель рассказал о самом тяжелом моменте в карьере.

Бинотто, по собственным словам, было трудно сообщить Себастьяну Феттелю о том, что его контракт со Скудерией не будет продлен. В 2021 году Феттеля заменил Карлос Сайнс, а Себ впоследствии признавал период в «Феррари» неудачей, так как титул завоевать не удалось.

«Думаю, в чем-то он прав. Когда он присоединился к «Феррари», у него были амбиции, целью было чемпионство. Оно также являлось нашей мечтой и целью. Так что для него это неудача, как и для всей команды. Он был очень близок – ближе всего оказался в 2017-м и 2018-м. Шансы появлялись, но мы ими не воспользовались.

Себастьян – прекрасный, прекрасный гонщик, об этом говорят его достижения – фантастические, выдающиеся, потрясающие. «Феррари» повезло, что он стал частью команды, провел шесть важных лет. Он многое привнес как пилот, но, полагаю, даже больше как человек. Каждый фанат «Феррари» по сих пор любит Себастьяна. Думаю, это факт. На мой взгляд, сезоны вышли невероятными.

Мне было тяжело объявить ему, что мы не продлим контракт. Возможно, это самая трудная задача, которая передо мной стояла за всю карьеру. Когда любишь такого человека и тебе по-настоящему нравится с ним работать, всегда трудно завершать этот период, принимать решение и объявлять о нем.

Но, полагаю, для моей карьеры момент тоже стал важным – сложности делают тебя сильнее. Однако это решение мы будем вспоминать как самое трудное», – поделился мнением Бинотто.

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