Никита Мазепин: «Поделюсь словами мудрости с Феттелем, Риккардо, Латифи и Шумахером о 5 стадиях ухода из «Ф-1»

обратился к уходящим из «Формулы-1» пилотам.

завершил выступления за «Астон Мартин» и ушел из чемпионата, покинул , Николас Латифи – , а экс-напарник Мазепина Мик Шумахер – «Хаас».

«Задумался о словах мудрости, которыми я могу поделиться с Себом, Даниэлем, Ники и Миком. Вот что вас ждет на пяти стадиях ухода из команды…

Стадия 1. Отрицание. Вы обнаружите, что наматываете круги вокруг своего дома. Не допускайте ошибку, которую совершил я – включите секундомер. Вполне возможно, что другая команда «Ф-1» заинтересуется вашими результатами, и не придется проходить через остальные четыре стадии.

Стадия 2. Гнев. Вы вините всех кроме себя за уход из «Ф-1». Особенно съемочную бригаду Drive to Survive. Вы одержимы просмотром гонок и кричите на экран.

Стадия 3. Торг. Вы проводите пресс-конференцию, где с храбрым выражением лица благодарите уволившего вас руководителя команды в надежде на то, что жизнерадостная улыбка и природное обаяние позволят получить место в другой команде.

Стадия 4. Депрессия. Выпивка, вечеринки на яхтах, сон, лишние пять килограммов. Все это повторяется в бесконечном цикле. Непростая стадия, но вашим друзьям понравится.

Стадия 5. Принятие. Поздравляю. Вы дошли до финального Гран-при после ухода. Вы уже не одержимы «Ф-1» и думаете о следующих шагах, в то же время поддерживая форму и допуская возможность вернуться», – написал Мазепин в соцсетях.

Бывший пилот «Ф-1» обратился к экс-коллегам и по отдельности:

«Себастьян, абсолютное уважение твоим инициативам по климату. Уверен, они принесут большую пользу не только гоночному сообществу.

Даниэль, знаю, что ты сохранишь свое чувство юмора. Предсказываю потрясающую четвертую стадию, когда ты сможешь пить все возможные напитки из своей обуви. Будь креативным!

Николас, благодаря тебе команда и фанаты могут с оптимизмом смотреть в будущее. Не сомневаюсь, что ты нас удивишь.

Мик, мы выросли в этом спорте вместе, и я желаю тебе удачи в дальнейшем. Я уверен, что мы получим много лайков от Пьера Гасли.

Мир и любовь всем».

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