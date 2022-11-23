Ферстаппен с гонораром $60 млн – самый высокооплачиваемый пилот «Ф-1» 2022 года по версии Forbes. Хэмилтон и Алонсо – в топ-3

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1» в 2022 году.

Первое место в рейтинге занял действующий двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен – согласно подсчетам Forbes, нидерландец в 2022 году заработал в общей сложности $60 млн. Из этой суммы 40 млн являются зарплатой, а еще 20 получены в качестве бонусов.

В списке Ферстаппен опередил – семикратный чемпион «Ф-1» по контракту с «Мерседесом» заработал за этот год 55 млн. На третьем месте расположился Фернандо Алонсо, получивший от «Альпин» 30 млн.

Алгоритм расчета заработка пилотов был выработан на основе доступных финансовых и юридических документов, утечек в прессе и информации, полученной от собственных источников издания. Полученная сумма округлялась до 1 млн.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $60 млн (40+20)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 55 (55+0)

3. («Альпин») – 30 (30+0)

4. Серхио Перес ( ) – 26 (10+16)

5. Шарль Леклер («Феррари») – 23 (12+11)

6. («Астон Мартин») – 17 (15+2)

6. Даниэль Риккардо («Макларен») – 17 (15+2)

8. Карлос Сайнс ( ) – 15 (8+7)

9. Ландо Норрис («Макларен») – 11 (5+6)

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 10 (3+7)

Худший сезон Хэмилтона в «Ф-1»: без побед и поулов, 6-е место в чемпионате. Но Льюис не думает заканчивать