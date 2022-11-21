Руководитель «Астон Мартин»: «Феттель пришел на технический разбор после гонки. Многие пилоты не стали бы это делать»
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отметил профессионализм Себастьяна Феттеля в его последнем Гран-при в карьере.
В субботу Себастьян повторил лучший квалификационный результат сезона (9-е место), а в гонке финишировал 10-м, хотя этого не хватило, чтобы «Астон Мартин» опередил «Альфа Ромео» в борьбе за 6-е место Кубка конструкторов.
В течение гоночного уик-энда привычный рабочий распорядок Феттеля был нарушен из-за торжественных мероприятий, связанных с завершением карьеры, но Крак отметил, что Себ, даже несмотря на отвлекающие факторы, отработал «образцово».
В частности, уже после завершения Гран-при, многочисленных обязательных интервью, обменом мнениями с другими гонщиками и персоналом «Формулы-1» Себастьян пришел на технический разбор, хотя не был обязан это делать: Феттель составил тщательный отзыв о работе машины, а уже после этого обратился к команде «со стаканом «Ягермайстера» или чем-то в этом роде».
«Многие гонщики не стали бы участвовать в разборе», – отметил Крак.
Майк также поражен, что Себастьян сумел совладать с эмоциями по ходу уик-энда:
«Не знаю, как ему это удалось – уже с самого начала его должно было многое отвлекать: с этапа в Бразилии начались проводы и прощания. И таких торжеств становилось все больше и больше.
Но каждый раз, когда он садился за руль болида – он полностью погружался в гонки. Скажу даже, что больше, чем на 100 процентов.
Квалификация – лучший пример. Может вы видели, как во втором сегменте на своем быстром круге он пролетел через трафик – это впечатлило. Как он вел себя по ходу уик-энда, а также как ему удавалось разграничить высококлассные выступления от отвлекающих факторов – это действительно образцовая работа. Я такого не ожидал».
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