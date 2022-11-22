Виталий Петров: «Шумахер сошел не без моего участия, я сказал ему – да не парься, Михаэль»

Виталий Петров рассказал о конфликтах с соперниками по «Формуле-1», которые, по его словам, за три года выступлений случались «неоднократно».

Особо Виталий отметил взаимоотношения с семикратным чемпионом мира , который в то время представлял .

«Было дело с Михаэлем Шумахером, который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо – в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия…

Потом я подошел к нему, сказал – да не парься, Михаэль. Другое дело, что в тот момент ни он, ни я не боролись за титул, обычная борьба. Только за очки, поэтому особого негатива не было. Другое дело, что пилоты знают, видят, когда ты намеренно нарушаешь правила, летишь сломя голову и врезаешься. И другое дело, когда в борьбе получаются стычки, они неизбежны. Мы понимаем друг друга и все же иногда и морды друг другу бьем», – признался Петров.

Виталий выступал в «Ф-1» с 2010-го по 2012-й за и .

Виталий Петров согласен, что стратеги «Феррари» – клоуны: «Это так. И пилоты чудят»