«Уильямс» официально объявил о контракте с Сэрджантом

подтвердил, что Логан Сэрджант станет напарником в 2023 году.

Сэрджант завершил сезон «Формулы-2» на четвертом месте и заработал необходимое количество баллов для получения суперлицензии и выступлений в «Формуле-1». В составе «Уильямса» Логан заменит .

«Выступления в «Формуле-1» за «Уильямс» – огромная честь и осуществившаяся мечта. В последний год я был пилотом Академии «Уильямса», что дало мне основу для развития и подготовки к следующей главе.

Я готов и с нетерпением жду это путешествие в составе команды, которая стремится двигаться вверх по решетке», – поделился комментарием американец.

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке

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