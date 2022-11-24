«Феррари» может наложить вето на признание «Ред Булл» новым мотористом в 2026-м (It.motorsport)

Статус «Ред Булл» как нового производителя под угрозой из-за «Феррари».

Австрийская команда создала моторное подразделение Red Bull Powertrains и должна стать новым мотористом с 2026 года. «Ред Булл» формально выступает с двигателями Red Bull Powertrains с 2022-го, хотя силовыми установками по-прежнему занимается «Хонда». С сезона-2026 команда собирается создавать двигатели самостоятельно.

Как сообщает It.motorsport.com, «Феррари» может наложить вето на признание «Ред Булл» новым производителем. Скудерия еще не одобрила моторный регламент 2026 года, хотя дедлайн от был намечен на 15 ноября. «Феррари» не нравится, что статус нового моториста позволит «Ред Булл» получить ряд послаблений.

Регламент уже поддержали , «Ред Булл» и . По информации итальянского издания, готова это сделать, «Порше» и «Хонда» рассматривают варианты, а не собирается подписывать бумаги.

Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)