Флавио Бриаторе: «Алонсо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет проблем в «Астон Мартин»
Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе не сомневается в будущем Фернандо Алонсо.
Двукратный чемпион мира завершил выступления за «Альпин» и будет гоняться за «Астон Мартин».
«Фернандо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет никаких проблем в «Астон Мартин». Он проведет отличный сезон, даже два отличных сезона», – заявил Бриаторе в интервью DAZN.
Флавио также высказался о популярности «Формулы-1» в целом:
«Это фантастика, освещение в прессе очень мощное, зрители раскупают билеты на каждый Гран-при. Суперуспех».
Фернандо Алонсо о дебюте за «Астон Мартин»: «Доволен более чем на 100 процентов, у команды выдающийся потенциал»
Комментарии