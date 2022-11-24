Флавио Бриаторе: «Алонсо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет проблем в «Астон Мартин»

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Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе не сомневается в будущем Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион мира завершил выступления за «Альпин» и будет гоняться за «Астон Мартин».

«Фернандо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет никаких проблем в «Астон Мартин». Он проведет отличный сезон, даже два отличных сезона», – заявил Бриаторе в интервью DAZN.

Флавио также высказался о популярности «Формулы-1» в целом:

«Это фантастика, освещение в прессе очень мощное, зрители раскупают билеты на каждый Гран-при. Суперуспех».

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