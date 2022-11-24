Флавио Бриаторе: «Алонсо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет проблем в «Астон Мартин»

Бывший руководитель и не сомневается в будущем Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион мира завершил выступления за и будет гоняться за «Астон Мартин».

«Фернандо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет никаких проблем в «Астон Мартин». Он проведет отличный сезон, даже два отличных сезона», – заявил Бриаторе в интервью DAZN.

Флавио также высказался о популярности «Формулы-1» в целом:

«Это фантастика, освещение в прессе очень мощное, зрители раскупают билеты на каждый Гран-при. Суперуспех».

Фернандо Алонсо о дебюте за «Астон Мартин»: «Доволен более чем на 100 процентов, у команды выдающийся потенциал»