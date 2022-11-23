В сезоне-2022 количество обгонов в «Формуле-1» относительно прошлого года выросло на 30 процентов («Пирелли»)

представила статистику за сезон-2022, отмечая увеличение количества обгонов.

Согласно данным «Пирелли», в этом году возросло сразу на 30 процентов. В сезоне-2021 за чемпионат гонщики совершили в общей сложности 599 обгонов. В то время как в этом сезоне – первом после перехода на новый технический регламент, – количество обгонов выросло до отметки 758.

Как отметил гоночный директор «Пирелли» Марио Изола, увеличение количества обгонов стало возможным как за счет изменения конструкции болидов «Ф-1», так и конструкции шин «Пирелли».

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