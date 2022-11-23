Роберт Шварцман: «На тестах был близок к Леклеру и Сайнсу по скорости»

доволен тестами в Абу-Даби.

Тест-пилот проехал 116 кругов и поработал по разным программам, начиная от симуляции гонки и заканчивая тренировками старта.

По итогам дня гонщик из Санкт-Петербурга занял третье место в протоколе.

«Чувствую, что заметно прибавил в сравнении с предыдущей тренировкой на Гран-при «Ф-1» – в большинстве случаев я был достаточно близок к Шарлю [Леклеру] и Карлосу [Сайнсу] по скорости, что меня порадовало.

Да, есть что улучшить, но потенциал хороший. В целом я доволен выполненной работой в этом году на симуляторе в Маранелло. Здорово было выступить за рулем настоящей машины, мне очень понравилось», – сказал Шварцман.

Тесты «Ф-1» в Абу-Даби. Сайнс показал лучшее время, Леклер – 2-й, Шварцман – 3-й