Исполнительный директор «Феррари» Винья – фаворит на место временного руководителя Скудерии (SoyMotor)

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья близок к тому, чтобы стать руководителем команды в «Формуле-1».

, как сообщила итальянская пресса, решил покинуть компанию. Винья является фаворитом на место Бинотто в краткосрочной перспективе, утверждает испанский SoyMotor.com со ссылкой на источники, близкие к «Феррари».

Предполагается, что в итоге главой Скудерии станет из , однако его приход может быть отложен. В таком случае Винья станет временным руководителем команды.

Бинотто решил уйти с поста руководителя «Феррари» – официальное объявление может последовать уже 25 ноября (CdS)

Исполнительный директор «Феррари»: «Я не удовлетворен вторым местом, потому что второй – это первый из проигравших»