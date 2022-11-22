Тесты «Ф-1» в Абу-Даби. Сайнс показал лучшее время, Леклер – 2-й, Шварцман – 3-й

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Завершились тесты «Формулы-1» в Абу-Даби.

Основные пилоты обкатывали шины «Пирелли», параллельно проходили тесты молодых гонщиков.

Лучшие времена показали представители «Феррари» Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Роберт Шварцман. Пьер Гасли, дебютировавший за «Альпин», стал четвертым. Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» был третьим в первые часы сессии, после чего его сменил новый напарник Ланс Стролл, и испанец опустился на 12-ю строчку.

У Нико Хюлькенберга («Хаас») и Оскара Пиастри («Макларен») возникли технические проблемы по ходу дня.

Тесты
Яс-Марина, Абу-Даби
22 ноября 2022 года
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.25,245 (65 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,138 (56)
3. Роберт Шварцман («Феррари») +0,155 (116)
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,444 (130)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,600 (76)
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,714 (118)
7. Логан Сэрджант («Уильямс») +0,818 (82)
8. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,866 (151)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,018 (70)
10. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,036 (111)
11. Джек Дуэн («Альпин») +1,052 (111)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,067 (97)
13. Серхио Перес («Ред Булл») +1,088 (88)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,095 (123)
15. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,340 (106)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,464 (129)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,505 (67)
18. Ландо Норрис («Макларен») +1,645 (115)
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,755 (110)
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,878 (135)
21. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,927 (99)
22. Фредерик Вести («Мерседес») +1,971 (124)
23. Джордж Расселл («Мерседес») +1,995 (73)
24. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +2,346 (106)
 

Алонсо выступает на тестах в Абу-Даби за «Астон Мартин» без рекламных логотипов на машине

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