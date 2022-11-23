Ферстаппен продолжит выступать в «Ф-1» под №1

Пилот подтвердил, что в сезоне-2023 продолжит выступать в «Формуле-1» под №1.

По новым правилам выступать под «единичкой» в «Ф-1» может только действующий чемпион. При этом Льюис Хэмилтон во времена своих титулов продолжал выступать под выбранным на постоянной основе №44.

«Да, в следующем сезоне я вновь будут выступать под номером «1». Лично для меня №1 – лучший из возможных для гонщика. Ведь никогда не знаешь, сколько у тебя будет времени, чтобы его использовать. А к №33 я всегда могу вернуться, если перестану быть действующим чемпионом. Но пока я им являюсь, я каждый сезон буду использовать именно №1», – рассказал Ферстаппен.

Хэмилтон отомстил напарнику Ферстаппена за поражение в 2021-м: отбивался ровно так же, отнял ключевые секунды, а с ними – второе место чемпионата