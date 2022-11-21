Тимо Глок: «Штайнер не смог обеспечить Шумахеру должную поддержку – руководители других команд в такой ситуации справились бы лучше»

Бывший пилот «Формулы-1» поддержал , который лишился места в по итогам сезона-2022.

Место Шумахера займет , а сам Мик, скорее всего, проведет следующий сезон в качестве резервного пилота «Мерседеса».

«Мик спокоен, не работает во вред команде, и в свои 23 года уже стал замечательным человеком. Хочу пожелать ему сделать шаг вперед в следующем году, даже работая лишь тест-пилотом – вероятно, в «Мерседесе».

Его целью должно быть развиваться в команде, вернуться в 2024 году и показать всем, из чего он сделан на самом деле. Мне кажется, что Мик способен продемонстрировать гораздо больший потенциал при должной поддержке – которую , к сожалению, обеспечить не смог. Уверен, руководители других команд в такой ситуации справились бы лучше», – рассказал Глок.

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?