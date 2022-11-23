Риккардо подписал контракт с «Ред Булл» и будет резервным пилотом команды в 2023 году

будет резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2023.

Команда официально объявила о подписании контракта с Риккардо на следующий год. В прошлом Риккардо провел в «Ред Булл» 5 сезонов, сумев выиграть в общей сложности 7 гонок.

«Я действительно очень рад тому, что в 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл». У меня уже есть огромное количество приятных воспоминаний, связанных с «Ред Булл», и я все равно искренне благодарен за то, какой прием мне оказали Кристиан Хорнер, Гельмут Марко и остальная команда.

Лично я очень рад возможности внести свой вклад в общее дело и работать в лучшей команде «Формулы-1». Для меня эта возможность крайне привлекательна, а также дает мне шанс перевести дух и перезарядить батарейки. С нетерпением жду начала работы и буду поддерживать команду, работая на симуляторе, проводя тесты и участвуя в коммерческих мероприятиях», – рассказал Риккардо.

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