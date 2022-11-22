Алонсо выступает на тестах в Абу-Даби за «Астон Мартин» без рекламных логотипов на машине

Двукратный чемпион мира участвует в послесезонных тестах «Формулы-1» за рулем «Астон Мартин», с которой сняли все рекламные наклейки.

Это связано с контрактными обязательствами испанца, который до конца года числится гонщиком «Альпин». Однако французская команда пошла навстречу и досрочно отпустила Алонсо на испытания в составе конкурентов.

Фото: Крис Медланд; Люк Смит; Филлип Хортон

В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»