Алонсо выступает на тестах в Абу-Даби за «Астон Мартин» без рекламных логотипов на машине
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо участвует в послесезонных тестах «Формулы-1» за рулем «Астон Мартин», с которой сняли все рекламные наклейки.
Это связано с контрактными обязательствами испанца, который до конца года числится гонщиком «Альпин». Однако французская команда пошла навстречу и досрочно отпустила Алонсо на испытания в составе конкурентов.
Фото: Крис Медланд; Люк Смит; Филлип Хортон
В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»
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