Нацистское приветствие в картинге, «Хаас» требует миллионы у «Уралкалия», «победный» шлем Мазепина в музее и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест самых значимых событий в «Формуле-1» и других автоспортивных сериях за последние семь дней.

1. Российский гонщик Артем Северюхин показал нацистское приветствие после победы на этапе чемпионата Европы по картингу. Впоследствии 15-летний пилот извинился за свое поведение, команда разорвала с ним контракт, а ФИА начала расследование. Картингист выступал под флагом Италии – лицензии его тоже лишили.

Победитель «Дакара-2017» Карякин предложил Северюхину не возвращаться в Россию, а картинговый чемпион из Италии, напротив, призвал не перебарщивать с критикой.

2. «Хаас» отказался вернуть 13 миллионов долларов «Уралкалию» – средства были выплачены в преддверии сезона-2022, после чего контракт с фирмой Мазепина-старшего разорвали. Более того, команда требует от бывшего титульного спонсора 8,7 миллионов из-за «недополученной прибыли».

3. Другие новости из жизни Мазепиных: на Сардинии заморожена вилла экс-пилота «Ф-1» и его отца, а коллекцию российского государственного музея спорта пополнил шлем Никиты с Гран-при Бахрейна-2021. Музей в пресс-релизе назвал шлем «победным», несмотря на сход российского гонщика после трех поворотов.

4. Гонка обновлений в «Ф-1»: «Феррари» готовит днище к Имоле и гибридную составляющую к Майами, в «Ред Булл» и «Мерседесе» серьезных новинок на этой неделе не будет. Немецкая команда рассчитывает на отставание в 0,5 секунды от лидеров на Гран-при Эмилии-Романьи.

5. Двукратный чемпион мира Хаккинен заявил, что Хэмилтон задумается об уходе из «Мерседеса» на фоне непростой борьбы с новичком команды Расселлом.

6. На Гран-при Австралии инженеры «Феррари» повысили мощность двигателя на болидах Леклера и Сайнса на 5 л.с., сообщает пресса.

7. Организаторы Гран-при Монако отреагировали на слухи о потере места в календаре «Ф-1». О ситуации высказались и пилоты: Феттель назвал потенциальный отказ от ключевых европейских гонок «ужасным», Гасли признался, что будет «шокирован» потерять этап в Монте-Карло.

8. Хэмилтон объяснил, почему не собирается снимать украшения – особенно это касается правого уха, – несмотря на требование гоночного директора.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2022

Главные цитаты

Жак Вильнев: «Сейчас «Феррари» – это новый «Мерседес»

Дэвид Култхард о Леклере: «Меня даже в дрожь бросило – всплыли воспоминания, как Михаэль Шумахер доминировал в «Феррари»

Макс Ферстаппен: «Мне нужны 45 гонок, чтобы получить шанс на титул»

Ландо Норрис: «Ни разу не разговаривал с Райкконеном за три сезона в «Ф-1»

🔔 Гонки в ближайшие семь дней:

1. Гран-при Эмилии-Романьи «Ф-1» и гонки «Ф-2» и «Ф-3» (22-24 апреля).

2. Гран-при Португалии MotoGP (22-24 апреля).

Важнейшие посты в разделе

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

Болид Ферстаппена уже дважды отказал – уплыл подиум и шансы на нормальную защиту титула. Кажется, виновато экологичное биотопливо

Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦

«Макларен» нырнул на дно в первые Гран-при – а теперь взлетел к «Мерседесам» без переделки машины. Что происходит?

Наш 15-летний картингист на подиуме показал нацистский жест и... расхохотался. Мама говорит, что он просто слал сердечки