Кристиан Хорнер: «Не сказал бы, что к этапу в Имоле «Ред Булл» готовит очень большой пакет обновлений»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда не планирует привозить большое количество новинок на Гран-при Эмилии-Романьи.
Причиной является то, что гоночный уик-энд в Имоле пройдет в экспериментальном формате со спринт-квалификацией.
«Не сказал бы, что к этапу в Имоле мы готовим очень большой пакет обновлений. Все эти детали – разумеется, часть программы работы над эволюционным развитием болида. Но да, разумеется, в первую очередь дело в том, что нас ждет уик-энд со спринт-квалификацией.
А значит у нас будет совсем мало времени, чтобы оценить работу этих новинок. Перед квалификацией у вас есть всего одна сессия свободных заездов, так что вы должны быть уверены в новинках, которые привозите», – рассказал Хорнер.
От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла
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