«Мерседес» не обновит болид к Имоле. Команда рассчитывает на отставание в 0,5 секунды от лидеров (AMuS)

Теги Феррари Формула-1 Мерседес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Проблема «Мерседеса» с подскакиванием болида не будет решена к Гран-при Эмилии-Романьи.

В Имолу команда не планирует привозить существенные обновления, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в «Мерседесе». По словам инженеров команды, проблему галопирования не удается устранить простыми средствами:

«Безусловно, до конца сезона мы решим проблему. Но говорить, что тогда мы окажемся на уровне «Феррари» – слишком смелый прогноз. У них очень хороший болид на любых типах трасс».

В «Мерседесе» надеются, что в Имоле на руку команде сыграют особенности асфальта и обилие медленных поворотов. Обладатели Кубка конструкторов рассчитывают в лучшем случае проигрывать лидерам по полсекунды с круга.

«Мерседес» терпит крах именно из-за полной ставки на крохотные боковые части. Она как раз и мешает борьбе с главной проблемой «Ф-1»

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