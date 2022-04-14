Мика Хаккинен: «Хэмилтон задумается о смене команды. Достижения Расселла – катастрофа для Льюиса»

Двукратный чемпион «Формулы-1» не исключает, что пилот Льюис Хэмилтон размышляет о переходе.

В Австралии Джордж Расселл опередил напарника за счет «бесплатного» пит-стопа и завоевал первый подиум за «Мерседес». Кроме этого, новичок выигрывает у Льюиса в личном зачете.

«Ситуация для Льюиса трудная, это очевидно. Джордж Расселл пришел в команду не для того, чтобы быть вторым номером и проигрывать – он хочет показать свой максимум и надеется однажды стать чемпионом.

Гонка в Австралии получилась для Льюиса тяжелой, очень тяжелой. Команда заработала хорошие очки, но я уверен, что Льюиса все равно раздражает сложившаяся ситуация. Сложно смириться с проигрышем Джорджу.

Боюсь, сезон получится очень трудным для Льюиса. Год уже складывается для «Мерседеса» тяжело, особенно для Льюиса. Джордж до перехода в команду практически не добивался успехов. Он показывал хорошие результаты в квалификациях, но не в гонках. Достижения с «Мерседесом» – что-то новое для Джорджа, все кажется суперпозитивным. А для Льюиса это катастрофа. Если Джордж оказывается впереди, все еще хуже.

Интересно, как Льюис ведет себя на брифингах – думаю, жалоб много. В таких случаях в голове пилота появляются естественные мысли: «Нужно ли мне уйти куда-то?» Это факт. Он провел в «Мерседесе» много лет и выигрывал титулы. Теперь дела идут не очень хорошо, и он начнет думать о смене команды», – утверждает Мика.

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