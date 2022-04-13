Мазепин передал в коллекцию музея спорта шлем с Гран-при Бахрейна

Бывший пилот «Формулы-1» передал в российский государственный музей спорта свой шлем.

В заявлении, которое Мазепин сделал в рамках торжественной церемонии, гонщик отметил, что именно этот шлем использовал на – в 2021 году. Для Мазепина это была дебютная гонка в карьере в «Формуле-1».

При этом официальный пресс-релиз был выпущен под названием «Победный шлем Мазепина пополнил коллекцию Музея спорта».

В то время как выступление Мазепина на Гран-при Бахрейна в 2021 году закончилось на первом же круге – россиянин потерял контроль над машиной при прохождении третьего поворота и врезался в заграждения.

«Я благодарю музей за такую возможность. Для меня идея передать что-то на хранение в России – это прекрасный шанс, который я не мог упустить. Этим шлемом я пользовался на Гран-при Бахрейна, его изготовила та же фирма, которая занимается производством шлемов всех гонщиков «Формулы-1». Тут, в Музее спорта, он будет в надежных руках», – рассказал Мазепин.

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