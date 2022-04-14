Обновления «Феррари»: к Имоле готовят днище, к Майами – гибридную составляющую (It.motorsport)

«Феррари» готовит ряд новинок к ближайшим этапам «Формулы-1».

Как сообщает It.motorsport.com, Скудерия должна привезти к Гран-при Эмилии-Романьи новое днище, с помощью которого предполагается снизить эффект галопирования.

Также «Феррари» разрабатывает новые компоненты силовой установки. Команды могут трудиться над гибридной составляющей (MGU-K, батарея и электроника) до сентября, после чего данные элементы будут заморожены до 2026 года. Тем не менее, Скудерия собирается протестировать последнюю версию гибрида уже на Гран-при Майами.

В Барселоне «Феррари» намерена установить на болиды вторые за сезон двигатели внутреннего сгорания.

План Скудерии состоит в том, чтобы увеличить отрыв от пилота до более чем 50 очков, чтобы обезопасить себя от возможного схода. Также это позволит команде относительно безболезненно получить штраф за четвертый двигатель внутреннего сгорания во второй половине сезона. Сейчас Леклер опережает Ферстаппена на 46 баллов.

Предполагается, что обновленная гибридная составляющая поможет клиентам «Феррари» – и – улучшить результаты.

Гонка в Имоле состоится в следующие выходные (24 апреля). Первый в истории Гран-при Майами пройдет 8 мая, гонка в Испании – 22 мая.

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Леклер – первый, «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов. Такого не было очень давно – делитесь воспоминаниями

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