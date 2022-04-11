ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие

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Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление по поводу нацистского приветствия после этапа чемпионата Европы по картингу.

Российский гонщик Артем Северюхин, выступающий под итальянской лицензией, выиграл первый этап чемпионата в классе OK и на подиуме продемонстрировал так называемый «римский салют». Мы не можем показать видео инцидента в соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики.

«ФИА подтверждает немедленный старт расследования по поводу неприемлемого поведения Артема Северюхина во время церемонии награждения после первого этапа чемпионата Европы по картину в классе OK на Международном автодроме «Алгарве» в Португалии.

ФИА в скором времени сообщит о дальнейших шагах, которые будут предприняты по данному делу», – говорится в заявлении.

Наш 15-летний картингист на подиуме показал нацистский жест и... расхохотался. Мама говорит, что он просто слал сердечки

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