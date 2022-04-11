ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление по поводу нацистского приветствия после этапа чемпионата Европы по картингу.

Российский гонщик Артем Северюхин, выступающий под итальянской лицензией, выиграл первый этап чемпионата в классе OK и на подиуме продемонстрировал так называемый «римский салют». Мы не можем показать видео инцидента в соответствии с запретом на демонстрацию нацистской символики.

«ФИА подтверждает немедленный старт расследования по поводу неприемлемого поведения Артема Северюхина во время церемонии награждения после первого этапа чемпионата Европы по картину в классе OK на Международном автодроме «Алгарве» в Португалии.

в скором времени сообщит о дальнейших шагах, которые будут предприняты по данному делу», – говорится в заявлении.

Наш 15-летний картингист на подиуме показал нацистский жест и... расхохотался. Мама говорит, что он просто слал сердечки

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