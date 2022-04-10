Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2022

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австралии
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 71 очко
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 37
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 33
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 30
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 28
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 25
7. Эстебан Окон («Альпин») – 20
8. Ландо Норрис («Макларен») – 16
9. Кевин Магнуссен («Хаас») – 12
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 12
11. Даниэль Риккардо («Макларен») – 8
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6
13. Юки Цунода («Альфа Таури») – 4
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 2
15. Алекс Албон («Уильямс») – 1
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1
17. Мик Шумахер («Хаас») – 0
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
19. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
20. Николас Латифи («Уильямс») – 0
21. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Феррари» – 104 очка
2. «Мерседес» – 65
3. «Ред Булл» – 55
4. «Макларен» – 24
5. «Альпин» – 22
6. «Альфа Ромео» – 13
7. «Хаас» – 12
8. «Альфа Таури» – 10
9. «Уильямс» – 1
10. «Астон Мартин» – 0
 

Формула-1. Гран-при Австралии-2022. Леклер выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен сошел

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