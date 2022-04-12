«В России ему нет места, такое не смывается». Чемпион «Дакара-2017» Карякин о гонщике, показавшем нацистское приветствие

Чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин предложил картингисту Артему Северюхину не возвращаться в Россию.
15-летний Северюхин, выступающий под итальянской лицензией, выиграл этап чемпионата Европы по картингу и показал нацистский жест во время церемонии награждения.
После этого Международная автомобильная федерация (ФИА) начала расследование, команда WARD разорвала контракт с картингистом. Гонщик извинился за свой поступок.
«К счастью, я не слышал про этого гонщика до этого ужасного момента. Надеюсь, что скоро его забуду, как и другие россияне, так как это настоящий позор.
Это подло, низко – осквернить честь тех людей, которые воевали за нас, отдали жизнь, и восхвалять ту грязь и нечисть, которая унесла столько жизней наших солдат во время Второй мировой.
Поэтому я оцениваю крайне негативно и даже хуже, считаю, что этому человеку лучше не возвращаться в Россию, ему нет здесь места. Это позор для него, для его родителей. И в целом я думаю, что такое не смывается.
Его смех, который был после этого знака, считаю знаком психологического расстройства. И лучше человек будет болеть, чем в здравом уме совершит такой поступок.
Я считаю, что для России его карьера закончена, потому что те люди, которые будут его поддерживать, будут причастны к тому, что он сделал», – заявил Карякин в интервью «Спорт-Экспресс».
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