Двукратный чемпион мира по картингу о пилоте, показавшем нацистское приветствие: «Он наверняка не имел в виду это»

Двукратный чемпион мира по картингу в классе OK Лоренсо Трависанутто высказался о гонщике Артеме Северюхине, показавшем нацистское приветствие.

Инцидент произошел после победы пилота на первом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. Команда разорвала контракт с Северюхиным, а Автомобильный клуб Италии отозвал лицензию – Артем выступал под итальянским флагом.

По мнению Трависанутто, такая реакция не соответствует проступку российского гонщика.

«В каком же странном обществе мы живем. Достаточно ли единственной ошибки, чтобы судить кого-либо? Нет никакой гуманности, всегда нужно выбирать сторону, публично обвинять и подвергать остракизму неправых, даже если речь о 15-летнем подростке, который возможно (наверняка!) не имел в виду то, во что нас заставляют верить соцсети. Он наивно полагал, что переживает один из лучших моментов в своей жизни, который оказался одним из худших.

Пожалуйста, будьте добры к людям и не забывайте, что по другую сторону экрана находится такой же человек. Артем, безусловно, заслуживает того, чтобы открыть и прочитать учебник истории, а не изоляции от общества», – написал Трависанутто.

«🙏👏», – ответил в комментариях российский резервист .

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