Российского картингиста, показавшего нацистское приветствие, лишили итальянской лицензии

Автомобильный клуб Италии (ACI) отозвал лицензию картингиста Артема Северюхина.

Российский гонщик выступал под итальянским флагом в чемпионате Европы по картингу в классе OK. После победы в Портимане Артем показал нацистский жест во время церемонии награждения.

«Данная мера была неизбежна, поскольку Северюхин продемонстрировал отсутствие уважения не только к универсальным спортивным ценностям, но и к человечности, достоинству и сосуществованию людей», – говорится в заявлении.

Клуб обратился к Спортивный суд для рассмотрения других санкций, выходящих за рамки компетенции ACI.

ACI также объяснил, почему выдал итальянскую лицензию российскому гонщику:

«Северюхин получил итальянскую лицензию в соответствии с регламентом Международной автомобильной федерации ( ), который предоставляет молодым пилотам из всех стран широкую свободу перемещения между национальными федерациями ради профессионального роста.

Наша страна играет важнейшую роль в плане практики картингистов: в 2021 году 355 иностранных гонщиков из самых разных стран получили итальянскую лицензию для выступлений в данной дисциплине».

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