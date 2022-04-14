«Хаас» отказался вернуть $13 млн «Уралкалию» и требует $8,7 млн от компании Мазепина-старшего

«Хаас» и бывший титульный спонсор команды «Уралкалий» продолжают выяснять финансовые отношения.

Контракт между «Хаасом» и «Уралкалием», принадлежащим российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, был разорван перед началом сезона-2022. Сын миллиардера потерял место в составе – его заменил .

В «Уралкалии» потребовали от вернуть деньги, вложенные перед стартом сезона. Фирма претендует на 12 миллионов евро (13 миллионов долларов), которые были выплачены «Хаасу» заранее.

Американская команда утверждает, что имела право разорвать контракт из-за опции в спонсорском соглашении. В договоре прописано, что «Уралкалий» не может «наносить ущерб, оспаривать, высмеивать или снижать общественную репутацию» команды. «Хаас» напоминает, что перед стартом сезона Мазепины попали в санкционный список ЕС. Тем не менее, контракт был разорван до этого события.

«Хаас» ссылается на юридическую практику и утверждает, что в случае нарушения контракта одной из сторон другая сторона не обязана возвращать выплаченные деньги. Команда назвала претензии «Уралкалия» «необоснованными» и отвергла их.

Кроме этого, «Хаас» потребовал от «Уралкалия» выплату в размере 8 миллионов евро (8,7 миллиона долларов) за недополученную прибыль из-за досрочного расторжения контракта. Команда не вернет «Хаасу» одну из машин Мазепина 2021 года, как прописано в контракте, до выплаты «Уралкалием» компенсации.

По мнению издания Autosport, спор между сторонами, вероятнее всего, закончится в суде.

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