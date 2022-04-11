Льюис Хэмилтон: «Я буквально не могу снять украшения с правого уха, их пришлось бы отрезать»

Гонщик Льюис Хэмилтон не планирует избавляться от пирсинга и украшений.

Перед Гран-при Австралии гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих напомнил пилотам, что металлические украшения и пирсинг не могут использоваться во время гонок.

«Я не планирую ничего убирать. Я считаю, что это личное – ты можешь быть тем, кем хочешь.

Вот эти штуки в правом ухе я в буквальном смысле не могу снять, они встроены в ухо. Мне пришлось бы их отрезать или что-то вроде того. Так что они останутся», – сказал семикратный чемпион мира.

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал решения нового гоночного директора:

«В первых гонках не было ни единой ошибки, все было уважительно и четко. Но действительно ли это (запрет на пирсинг) – то, что нам нужно на этой стадии? Тем не менее, пусть наибольшей досадной оплошностью гоночного директора станет это, я тысячу раз готов согласиться на такое».

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