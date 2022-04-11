Жак Вильнев: «Сейчас «Феррари» – это новый «Мерседес»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года поделился мнением о шансах «Феррари» успешно провести сезон.

Вильнев считает, что титул должен достаться «Феррари», если «Ред Булл» не удастся справиться со множеством проблем, с которыми столкнулась команда на старте сезона.

«Люди в «Ред Булл» явно разочарованы. В той или иной мере. У них быстрая машина, но управлять ей непросто. Чтобы в сражении с «Феррари» выжать из болида лишние десятые доли секунды, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу приходится атаковать на максимуме.

Болид «Феррари» незначительно быстрее «Ред Булл», но его, судя по всему, гораздо проще настраивать, им проще управлять. Даже проводя не самый лучший уик-энд «Феррари» все равно будет в числе лидеров. И для «Ред Булл» это психологически тяжелая ситуация.

Они привыкли преследовать , но теперь они сами являются действующими чемпионами. А это давление немного другого рода. Сейчас пилоты «Ред Булл» должны были оба находиться в топ-4 в личном зачете, а команда – быть второй в Кубке конструкторов. Но это даже близко не так. Сходы с дистанции гонок очень дорого им обошлись.

Тяжело им еще и потому, что продолжает побеждать. Сейчас ситуация в чемпионате у него под контролем. Конечно, впереди еще целых 20 гонок и много работы. Но Леклер оторвался от напарника, команда более или менее сплотилась вокруг него, а также он создал большой отрыв от своего главного соперника, .

В Италии меня часто спрашивают: «Это тот самый год? Это и правда случится?» Тифози и самим не верится, они думают про себя: «Когда же все пойдет не так?» Ведь после сезонов с Алонсо и Феттелем они привыкли к таким поражениям. Но сейчас «Феррари» очень быстра. По сути, сейчас – это новый «Мерседес», – рассказал Вильнев.

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

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