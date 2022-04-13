Организаторы Гран-при Монако уверены в сохранении места в календаре «Формулы-1»

не потеряет место в календаре «Формулы-1».

Президент автомобильного клуба Монте-Карло Мишель Бюэри, который отвечает за организацию проведения Гран-при Монако, опроверг предположения о том, что этап может лишиться места в «Ф-1» в связи с меняющейся ситуацией.

Новые владельцы взяли курс на расширение географии чемпионата. В этом году в календаре дебютирует Гран-при Майами. В следующем к списку постоянных участников добавятся гонки в Катаре и Лас-Вегасе.

В связи с этим в прессе начали появляться предположения, что далеко не все страны, принимающие Гран-при «Ф-1» на данный момент, смогут продлить соглашения с чемпионатом.

«Люди начали говорить о предполагаемых трудностях, которые могут появиться у организаторов после этого года. Что финансовые требования «Либерти» слишком высоки для нас, что Гран-при Монако исчезнет из календаря.

Все это неправда. Мы продолжаем переговоры, которые должны вылиться в подписание контракта. Я не знаю, на сколько лет будет рассчитан новый контракт – может на три года, может на пять лет, – но это просто детали», -рассказал Бюэри.

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