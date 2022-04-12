Макс Ферстаппен: «Мне нужны 45 гонок, чтобы получить шанс на титул»

Гонщик «Ред Булл» уверен, что не защитит титул в 2022 году.

Чемпион «Формулы-1» занимает шестое место в личном зачете. После сходов в Бахрейне и Австралии Макс уступает своему напарнику пять очков и отстает от пилота «Феррари» на 46 баллов.

«Сейчас у меня нет никаких причин верить в завоевание титула. Да, впереди длинный сезон, осталось 20 гонок, но, полагаю, мне нужны 45, чтобы получить шанс, настолько велико отставание. 46 очков… «Ред Булл» должен стать быстрее и надежнее. Сейчас я не думаю о титуле.

Наша машина просто недостаточно хороша – это касается и надежности, и баланса. Я не удивлен, потому что мы не нашли верный путь. И не похоже, что есть очевидное решение проблем, так что впереди много работы. «Феррари» гораздо сильнее во многих аспектах», – заключил Ферстаппен.

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