Дэвид Култхард о Леклере: «Меня даже в дрожь бросило – всплыли воспоминания, как Михаэль Шумахер доминировал в «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о результатах в стартовых гонках сезона-2022.

Култхард отметил, что уверенное выступление на напомнило ему о временах побед Михаэля Шумахера в «Феррари».

«Меня даже немного в дрожь бросило – в голове вспылил воспоминания о том, как доминировал в «Феррари». Будто все мои страхи снова вернулись (смеется).

Нужно признать, что Шарль Леклер – очень хороший гонщик, а также замечательный человек. В «Феррари» очень много работали (ради таких результатов). И да, посмотрите на Маттиа Бинотто – как он сохранял самообладание в течение этих двух последних лет, когда уровень выступлений «Феррари» был просто ужасным. Выступление Леклера в Мельбурне было действительно доминирующим. Это впечатляет.

В то время как у Сайнса все пошло совсем не так. И Карлос и сам знает, что действовал неправильно. Он злился за рулем болида, допускал одну ошибку за другой. И это понятно, ведь он находится под сильным давлением – ведь парень, которого ему нужно победить, сейчас выигрывает гонки за рулем лучшей машины.

Это нормально, когда вы с напарником боретесь друг с другом где-то в середине пелотона. Но сейчас совсем другое дело – ведь Карлос мечтал именно об этом: оказаться за рулем быстрой машины, способной выиграть чемпионат. Судьба в твоих руках. А потом появляется напарник и забирает эту машину со словами: «Да, спасибо, мне это отлично подходит», – рассказал Култхард.

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