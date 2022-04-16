Ландо Норрис: «Ни разу не разговаривал с Райкконеном за три сезона в «Ф-1»

Гонщик рассказал, скучает ли по .

Чемпион мира 2007 года завершил карьеру в «Формуле-1» в конце прошлого сезона.

«Я ни разу не разговаривал с Кими за – сколько там – три сезона в «Ф-1». Не думаю, что я хоть слово ему сказал кроме «угу». Знаете, когда проходишь мимо какого-нибудь знакомого, которого на самом деле не знаешь. Тут та же ситуация.

Я скучаю по интервью Кими и тому подобным вещам, а в остальном – нет. В мире полно классных людей, и у нас потрясающий состав пилотов. Так что немного да, немного нет», – ответил Норрис.

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