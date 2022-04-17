Пилот надеется, что Гран-при Монако останется в календаре «Формулы-1».

В данный момент будущее Гран-при Монако находится под вопросом – контракт на проведение гонки истекает в конце этого года, а новое соглашение пока не было подписано. При этом организаторы этапа уверены в сохранении места в календаре «Ф-1».

«Исчезновение Гран-при Монако из календаря чемпионата стало бы шоком. Вероятно, Гран-при Монако – самая культовая гонка «Формулы-1». Почти любой человек, который не является фанатом «Формулы-1», все равно слышал о Гран-при Монако по той или иной причине. Будь то гонки, вечеринки, или же какие-то события. Это действительно культовая гонка.

Каждому гонщику нужно испытать это, ведь трасса Гран-при Монако – вероятно, самая сложная в календаре чемпионата. И моя самая любимая.

Лично у меня есть особая привязанность к нескольким гонкам, которые считаются культовыми. У меня есть домашний Гран-при Франции, но и Гран-при Монако я тоже считаю своего рода домашней гонкой. Также трасса в Спа находится очень близко к моему родному городу, так что там меня тоже всегда сильно поддерживают.

Этапы в Спа и Монако являются культовыми, и это две мои самые любимые трассы. Они – часть истории, часть самой «Формулы-1», они всегда должны присутствовать в календаре чемпионата», – рассказал Гасли.

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