Себастьян Феттель о календаре «Ф-1»: «Ужасно было бы потерять ключевые европейские Гран-при»

Пилот «Астон Мартин» высказался за сохранение исторических этапов «Формулы-1».

В последние годы «Ф-1» задала тренд на расширение географии чемпионата, впервые приехав в Катар и Саудовскую Аравию. В 2022-м серия проведет гонку в Майами, в следующем сезоне дебютирует Гран-при Лас-Вегаса. Место традиционных европейских этапов в календаре может оказаться под угрозой.

«Я считаю, что приезжать в новые места всегда интересно, если это хорошие, подходящие локации для «Ф-1». Какое-то время гонок в Америке не было, потом появился Остин, и там проходят отличные гонки. Еще один прекрасный пример – Сингапур. Здорово будет туда вернуться в этом сезоне. Там состоялся первый ночный Гран-при, есть что-то особенное в городе и в трассе.

Я надеюсь, что все новые места что-то дадут «Ф-1». В равной степени не хочется терять автодромы, куда мы давно приезжаем. Было бы ужасно потерять Мельбурн, ключевые европейские этапы», – уверен четырехкратный чемпион мира.

Феттель согласен, что проведение некоторых этапов раз в два года «может стать выходом».

«Интерес к «Формуле-1» высокий. В случае каких-то автодромов играет роль финансовый фактор, ведь, в конце концов, «Ф-1» – это бизнес. Но для нас это спорт, страсть. Думаю, мы в большей степени смотрим на «Ф-1» как на спорт, для нас важны история и традиции. Полагаю, нужно найти какой-то баланс между появлением новых локаций и сохранением трасс с богатой историей и большой фанбазой.

Я не могу себе представить календарь без Италии, к примеру – по многим причинам. Хотя они, наверное, платят меньше всех. Но да, думаю, мы должны за это держаться», – добавил Себ.

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