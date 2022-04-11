На Гран-при Австралии инженеры «Феррари» повысили мощность двигателя на болидах Леклера и Сайнса на 5 л.с. (F1-Insider)

Преимущество в скорости над конкурентами на было обусловлено повышением эффективности работы двигателя.

По информации F1-Insider, в двух стартовых гонках «Феррари» использовала свой двигатель далеко не на полную мощность – в основном перестраховываясь и делая упор на надежность техники.

Однако на Гран-при Австралии инженеры «Феррари» дали добро на использование двигателя в чуть более агрессивном режиме. Это позволило повысить мощность мотора «Феррари» на 5 л.с.

Также сообщается, что на следующем этапе, который пройдет в Имоле, мощность мотора «Феррари» может еще возрасти – в частности за счет повышения надежности работы силовой установки.

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