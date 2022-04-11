Большой шлем Леклера, новый сход Ферстаппена, катастрофическое возвращение Феттеля и другие события Гран-при Австралии

Sports.ru представляет дайджест самых ярких событий Гран-при Австралии «Формулы-1» и других автоспортивных серий за последнюю неделю.

1. Леклер победил в Мельбурне, нарастив преимущество в чемпионате до 34 очков. Шарль завоевал поул и взял первый в карьере Большой шлем – в последнее десятилетие это всегда приводило к чемпионству. Пилот «Феррари» также стал лучшим по версии болельщиков.

2. Новый провал «Ред Булл»: Ферстаппен сошел из-за поломки. Второе место Переса вряд ли утешит команду – в Кубке конструкторов «Ред Булл» уступает даже «Мерседесу».

3. Расселл завоевал первый подиум за «Мерседес» и вышел на вторую позицию в чемпионате, ни разу не финишировав в топ-2.

4. Хэмилтон впервые с 2013 года проиграл квалификацию к Гран-при Австралии.

5. Албон внезапно стал одним из героев гонки и принес «Уильямсу» первое очко в сезоне, проведя почти весь заезд на одном комплекте шин. Алексу пришлось прорываться с последнего места после дисквалификации по итогам субботы.

6. А «Астон Мартин» по-прежнему без очков – у команды худшая серия с 2009 года. Особенно ужасным уик-энд вышел для Феттеля: Себ пропустил вторую практику, получил штраф за несанкционированную поездку на мопеде, разбил болид в третьей тренировке и сошел в гонке из-за аварии. Уик-энд в Мельбурне стал для немца первым в сезоне – предыдущие гонки он пропустил из-за ковида.

7. Гоночный директор «Ф-1» напомнил пилотам, что пирсинг и металлические украшения запрещены (их, в частности, использует Хэмилтон). А на рестартах теперь нельзя действовать в стиле Ферстаппена.

8. Совет директоров «Фольксвагена» одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше».

⏱️ Хроника гонки: Леклер выиграл Гран-при Австралии. Ферстаппен и Сайнс сошли

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2022

Главные цитаты

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Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

Себастьян Феттель о форме «Астон Мартин»: «Хуже быть уже не может»

Льюис Хэмилтон: «За три Гран-при мы не добились никакого прогресса»

Ланс Стролл: «Не понимаю, за что получил штраф. Стюарды принимают много забавных решений»

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1. Бастианини выиграл гонку MotoGP в США, Ринс – 2-й, Миллер– 3-й, Марк Маркес отыграл 18 позиций. В квалификации байки «Дукати» заняли первые пять мест, поул – у Мартина.

2. Чемпион MotoGP Куартараро допускает вариант с уходом из «Ямахи» по окончании сезона. Гонщиком интересуется «Хонда».

3. Формула E. Эванс сделал дубль в Риме. Результаты первой гонки – здесь, второй – здесь.

4. Грожан взял первый подиум в «Индикаре» в 2022-м, Ньюгарден выиграл гонку в Лонг-Бич

🔔 «Ф-1» и MotoGP вернутся на следующей неделе. Ближайшие гонки:

1. Гран-при Эмилии-Романьи «Ф-1» и гонки «Ф-2» и «Ф-3» (22-24 апреля).

2. Гран-при Португалии MotoGP (22-24 апреля).

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