Хэмилтон впервые с 2013 года проиграл квалификацию к Гран-при Австралии

Гонщик показал пятое время в квалификации к Гран-при Австралии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» впервые с 2013 года не выиграл поул в Мельбурне. С сезона-2014 Хэмилтон становился лучшим в шести австралийских квалификациях подряд, при этом лишь однажды победив в гонке (Льюис четырежды становился вторым, а в 2014-м сошел из-за поломки двигателя). В 2020 и 2021 годах Гран-при не проводился.

Победителем квалификации 2022 года стал пилот .

Гран-при Австралии-2022. Квалификация. Леклер взял поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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