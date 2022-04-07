Никита Мазепин: «Отстранения российских спортсменов – культура отмены страны»

назвал отстранения российских спортсменов «культурой отмены».

Мазепин выступал за «Хаас» в 2021 году. Бывший гонщик «Формулы-1» попал в санкционный список ЕС вместе со своим отцом – владельцем «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным. ЕС описывает Мазепина-старшего как «члена ближайшего окружения Владимира Путина».

«Я не согласен с тем, что попал под санкции, и, как уже говорил, намерен оспаривать это. Наверное, сейчас неподходящее время, потому что, если посмотреть на происходящее со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны», – заявил Никита.

Мазепин ответил на вопрос журналиста BBC, следит ли он за происходящим на Украине и хочет ли сделать публичное заявление:

«Я живу в том же мире, что и вы. За этим очень болезненно наблюдать на многих уровнях.

Я как человек хочу, чтобы во всем мире был мир. Но буду откровенным: есть огромные риски, если я хоть что-нибудь скажу об этом, потому что кто-то обязательно останется недовольным. Поэтому публично я высказываться не буду».

Думаете, Мазепин боролся бы с «Мерседесами» за очки на новом «Хаасе»? Вряд ли: Шумахер не справляется, а Никита ему сильно уступал

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