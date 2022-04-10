Расселл завоевал первый подиум за «Мерседес» и поднялся на второе место в чемпионате

Гонщик Джордж Расселл финишировал третьим на Гран-при Австралии.

Подиум стал для британца первым в новой команде. Джордж был близок к победе на -2020, когда заменял заболевшего , однако ошибка на пит-стопе и прокол не позволили ему попасть в топ-3.

Первый подиум в «Формуле-1» Расселл завоевал в составе на -2021. Тогда пилот стал вторым, не проехав ни одного круга в боевых условиях из-за сильного дождя.

Для «Мерседеса» подиум стал лишь вторым в сезоне – на Гран-при Бахрейна Хэмилтон завоевал третье место. Успех в Мельбурне позволил Расселлу подняться на второе место в чемпионате, несмотря на отсутствие финишей в топ-2. Джордж уступает лишь пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

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Джордж Расселл о третьем месте: «Нам дважды повезло, но мы согласны на такой результат»

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