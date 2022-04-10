Алекс Албон о 10-м месте: «Мы совершенно такого не ожидали»

Пилот рассказал, что остался очень доволен попаданием в топ-10 по итогам Гран-при Австралии.

Албон начал гонку на самых жестких по составу шинах «хард» и проехал на них почти всю дистанцию Гран-при. Лишь в конце заезда он перешел на «софт», чтобы выполнить условия регламента, и сумел финишировать десятым.

«Наш темп становился все лучше и лучше. Последние примерно 25 кругов ощущения от скорости были почти как в квалификации. Понятное дело, что мы совершенно такого не ожидали, но этот результат просто подтверждает то, сколько команда работала и дома на базе, и на трассе. Вот чего можно добиться благодаря решительному настрою и мотивации. Потрясающий день – и я очень рад, что добился для команды такого результата.

Когда команда сказала мне не останавливаться в боксах под пейскаром, я подумал: «Ну ладно. Должно быть, они лучше знают, чего не знаю я». Один из «Хаасов» заехал в боксы прямо передо мной и в этот момент я подумал, что нас ждет сложная гонка. Потому что до этого от потери позиций относительно группы соперников позади меня спасала возможность использовать DRS.

Но когда мы оказались на чистой трассе машина просто поехала. Наши шины были намного «старше», чем у ребят вокруг, но мы как-то держались в том же темпе, что и «Макларены». А в конце даже начали отрываться от «Альпин».

Что интересно, так что это нашей машине очень здорово подходят именно шины типа C2 (вторые по жесткости шины в линейке «Пирелли», на Гран-при Австралии были шинами с маркировкой «хард»). И нам нужно понять, почему это происходит, потому что мы очевидно не ожидали такого результата. Может, не стоит вообще все делать на этих шинах – проезжать и квалификацию, и гонку? Дайте нам десять комплектов этих шин! И конечно, нам был очень нужен такой результат», – рассказал Албон.

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