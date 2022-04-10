Леклер взял первый в карьере Большой шлем «Формулы-1»

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии в доминирующем стиле.

Леклер стал лучшим в квалификации, победил в гонке, взял дополнительное очко за лучший круг и лидировал от старта до финиша.

Это первый Большой шлем в карьере монегаска. Лидерами среди действующих пилотов по этому показателю является Льюис Хэмилтон (6) и Себастьян Феттель (4). Леклер сравнялся по Шлемам с Фернандо Алонсо и Максом Ферстаппеном.

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