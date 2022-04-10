Ланс Стролл: «Не понимаю, за что получил штраф. Стюарды принимают много забавных решений»

Пилот высказал недовольство штрафом на Гран-при Австралии.

На 39 круге Ланса обогнал гонщик , однако на рестарте после режима виртуальной машины безопасности Стролл вернул позицию. В процессе борьбы Ланс смещался большого одного раза на прямой, из-за чего получил пятисекундный штраф. В итоге Стролл финишировал 12-м, Боттас стал восьмым.

«Он один из самых агрессивных пилотов, за что и поплатился сегодня», – заявил Боттас, добавив, что борьба шла «на грани» правил.

Стролл со штрафом не согласился:

«Я не понимаю этого. На прямой можно смещаться сколько угодно раз, если соперник позади не находится слишком близко. Я просто хотел сбросить его из слипстрима, а не защитить позицию. Но сейчас стюарды принимают много забавных решений».

В вердикте судей отмечается, что неоднократные смещения Стролла на прямой расценили как защиту от Боттаса за рамками правил.

Ланс также прокомментировал агрессивный маневр при обгоне Валттери:

«Это было на грани. Он проспал рестарт, и я его подловил».

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