Ланс Стролл: «Не понимаю, за что получил штраф. Стюарды принимают много забавных решений»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказал недовольство штрафом на Гран-при Австралии.
На 39 круге Ланса обогнал гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас, однако на рестарте после режима виртуальной машины безопасности Стролл вернул позицию. В процессе борьбы Ланс смещался большого одного раза на прямой, из-за чего получил пятисекундный штраф. В итоге Стролл финишировал 12-м, Боттас стал восьмым.
«Он один из самых агрессивных пилотов, за что и поплатился сегодня», – заявил Боттас, добавив, что борьба шла «на грани» правил.
Стролл со штрафом не согласился:
«Я не понимаю этого. На прямой можно смещаться сколько угодно раз, если соперник позади не находится слишком близко. Я просто хотел сбросить его из слипстрима, а не защитить позицию. Но сейчас стюарды принимают много забавных решений».
В вердикте судей отмечается, что неоднократные смещения Стролла на прямой расценили как защиту от Боттаса за рамками правил.
Ланс также прокомментировал агрессивный маневр при обгоне Валттери:
«Это было на грани. Он проспал рестарт, и я его подловил».
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