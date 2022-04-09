Льюис Хэмилтон: «За три Гран-при мы не добились никакого прогресса»

Пилот «Мерседеса» заявил, что несмотря на 5-е место в квалификации к не заметил прогресса в работе болида.

По мнению Хэмилтона, улучшений в скорости болида стоит ждать по окончании «выездного стартового турне» и возвращения «Формулы-1» в Европу.

«Нет. Мы не добились никакого прогресса. Не знаю, что именно ждет нас дальше, но я правда надеюсь на это – я знаю, что все в нашей команде упорно трудятся ради улучшения ситуации. Но за эти три Гран-при мы не добились никакого прогресса.

Поэтому надеюсь, что мы сможем собрать как можно больше данных в ближайшей гонке и изучить их на следующей неделе – и, надеюсь, найдем способ улучшить ситуацию к следующему Гран-при.

Вообще ситуация (в сравнении с прошлым сезоном) изменилась довольно быстро. И на то, чтобы исправить ситуацию, потребуется довольно много времени. В данный момент у нас не готовятся каких-то новинок, поражающих воображение.

Мне хотелось бы сохранять оптимистичный настрой – и что да, скоро у нас появятся классные новинки. Но на данный момент таких новинок у нас нет.

Что меня больше всего расстраивает – это проблема с галопированием машины. Это худшие ощущения, что я только испытывал за рулем болида – и пока мы не можем избавиться от этой проблемы», – рассказал Хэмилтон.

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