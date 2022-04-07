Гоночный директор «Ф-1» запретил пилотам пирсинг и металлические украшения во время гонки в Австралии

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что пилоты не могут использовать пирсинг и металлические украшения во время гоночных сессий .

«Ношение ювелирных изделий в виде пирсинга или металлических цепочек запрещено во время соревнований и может быть проверено перед стартом», – говорится в заметках гоночного директора, которые отправлены командам перед Гран-при.

Отметим, что аналогичный запрет уже содержится в приложении L к Международному спортивному кодексу .

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