Формула-1. Гран-при Австралии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

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В воскресенье 10 апреля на автодроме «Альберт-Парк» пройдет третья гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Австралии. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Альберт-парк, Мельбурн
10 апреля 2022 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Даниэль Риккардо («Макларен»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Карлос Сайнс («Феррари»)
10. Фернандо Алонсо («Альпин»)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
13. Юки Цунода («Альфа Таури»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Мик Шумахер («Хаас»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)*
20. Алекс Албон («Уильямс»)*
 
* – Стролл был оштрафован потерей трех позиций за столкновение с Латифи в квалификации
 
* – Результат Албона был исключен из протокола квалификации – после финиша в баках «Уильямса» осталось меньше 1 литра топлива, чего не хватило для замеров ФИА

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