MotoGP. Куартараро об интересе со стороны «Хонды»: «Нужно подумать. Я не определился с будущим»

Чемпион MotoGP Фабио Куартараро допускает вариант с уходом из «Ямахи» по окончании сезона.

По информации итальянского Sky Sport, большой интерес к Куартараро проявляет команда . Фабио ответил на прямой вопрос об интересе со стороны японской компании:

«Нужно хорошенько об этом подумать. Пока я не определился с будущим. Такое решение требует времени, нужно подумать».

Комментируя восьмое место по итогам гонки в Аргентине, француз рассказал, что проблемы «Ямахи» на старте сезона стали для него неприятным сюрпризом:

«Никогда не знаешь, чего ожидать. Конечно, я не думал, что и займут первые две позиции. Хотя после предсезонки было видно, что Алеш [Эспаргаро] очень быстр.

Я не ожидал, что мы окажемся так – не скажу «далеко», потому что мы отстаем [от лидера] на десять очков – но я не ожидал таких проблем», – приводит слова Фабио Autosport.

Контракт чемпиона истекает в конце сезона-2022. За три гонки Куартараро набрал 35 очков и находится на пятой позиции в чемпионате.

Гран-при Аргентины. Алеш Эспаргаро выиграл первую гонку в премьер-классе, Мартин – 2-й, Ринс – 3-й, Куартараро – 8-й

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