Гонщикам запретили действовать в стиле Ферстаппена на рестартах – преследователь должен полностью находиться позади лидера

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих внес изменения в свои заметки перед .

Теперь в них напоминается о статье 55.4 спортивного регламента:

«Для снижения вероятности аварий перед возвращением машины безопасности в боксы гонщики обязаны избегать резких ускорений и торможений, а также любых маневров, опасных для других пилотов или препятствующих процедуре рестарта, с момента выключения огней на сэйфти-каре».

Виттих приложил диаграмму, из которой следует, что преследующая машина должна полностью находиться позади лидера.

Пилот неоднократно совершал рестарт, практически поравнявшись с соперниками. В частности, Макс действовал так на -Даби-2021, где он завоевал титул, и на -2022. Исходя из диаграммы Виттиха, такие маневры будут считаться нелегальными.

Ферстаппен придумал рисковую тактику рестартов: мешает лидерам войти в последний поворот. Это дыра в правилах «Ф-1»

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Изображение: сайт ФИА