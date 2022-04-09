Гонщикам запретили действовать в стиле Ферстаппена на рестартах – преследователь должен полностью находиться позади лидера

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии ФИА Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Нильс Виттих Авто

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих внес изменения в свои заметки перед Гран-при Австралии.

Теперь в них напоминается о статье 55.4 спортивного регламента:

«Для снижения вероятности аварий перед возвращением машины безопасности в боксы гонщики обязаны избегать резких ускорений и торможений, а также любых маневров, опасных для других пилотов или препятствующих процедуре рестарта, с момента выключения огней на сэйфти-каре».

Виттих приложил диаграмму, из которой следует, что преследующая машина должна полностью находиться позади лидера.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен неоднократно совершал рестарт, практически поравнявшись с соперниками. В частности, Макс действовал так на Гран-при Абу-Даби-2021, где он завоевал титул, и на Гран-при Бахрейна-2022. Исходя из диаграммы Виттиха, такие маневры будут считаться нелегальными.

Ферстаппен придумал рисковую тактику рестартов: мешает лидерам войти в последний поворот. Это дыра в правилах «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Изображение: сайт ФИА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные